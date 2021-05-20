Ильхам Алиев: Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества" заявил, что Баку готов сотрудничать с Ереваном, но только на взаимной основе.

"Мы готовы к сотрудничеству с Арменией, несмотря на все причиненные разрушения, 30-летнюю оккупацию наших территорий. Но нам нужно взаимное сотрудничество, так как мы соседи и мы должны научиться жить бок о бок", - сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что конфликт в Карабахе урегулирован и "настало время думать о будущем".

Ильхам Алиев признал, что гражданам Азербайджана нелегко видеть тотальное разрушение на освобожденных территориях. "Но роль политиков заключается в том, чтобы защитить имеющуюся повестку дня и объяснять, что только через контакты, через взаимодействие можно обеспечить развитие, мир и безопасность в регионе", - добавил он.