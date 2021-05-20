Незаконная пенсионерка орудовала на Ставрополье

Жительница Ставропольского края предоставила в Управление ПФР по Новоалександровскому району выписку из акта освидетельствования, в которой содержались ложные сведения о наличии у нее заболевания, дающего права на получения пенсии по инвалидности.

Правоохранители установили, что мошенница почти шесть лет незаконно получала пенсионные выплаты. Общая сумма ущерба от ее действия превысила полмиллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат". По решению суда она была признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на два года условно с возмещением имущественного вреда.