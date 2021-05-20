Восточный Казахстан закрывается на карантин по коронавирусу

Въезд и выезд на территорию Восточно-Казахстанской области запрещается из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление издал главный санврач региона.

В нем говорится, что Усть-Каменогорск и Семей включены в "красную зону".

Постановление запрещает въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, исключение сделано только для сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, медиков, правоохранителей, аварийщиков и других, а также жителей, выезжающих по медицинским показаниям, и т.п.

Устанавливаются два санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах ВКО со стороны Алматинской области, один пост - со стороны Карагандинской области, а также четыре санитарных поста на автопереходах через госграницу Казахстана в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай".

Приезжающим из "красной" зоны при пересечении постов потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 или электронный паспорт вакцинации.

Постановление вступает в силу 23 мая.