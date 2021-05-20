Германия и США обсуждают завершение строительства "Северного потока-2"

Правительство Германии ведет переговоры с США о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, являющаяся кандидатом от Социал-демократической партии ФРГ в канцлеры на выборах в Бундестаг Германии.

"Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Шольц, к этому относится транзит газа через Украину и вопрос энергетической безопасности Европы в целом.

Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 95%.