Первые выплаты получили пострадавшие в теракте в Беслане

Пострадавшие в результате захвата заложников в школе Беслана в 2004 году получили первые выплаты, сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров, находящийся с визитом в Северной Осетии.

"На 1 мая там уже порядка 15 человек получили - около 7 млн рублей направлено. Это рабочая программа, она стандартная и будет дальше продолжаться", - приводит слова Назарова ТАСС.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что по данному направлению "была небольшая пробуксовка", однако программа будет реализована. По его словам, на прошедшей недавно встрече с активистами движения "Матери Беслана" вопросов по данному направлению не было.