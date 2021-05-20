Житель села на Ставрополье ограбил мужчину возле его дома

В Ставропольском крае в станице Староизобильной ограбили местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по краю.

Мужчина рассказал, что находился около своего дома, когда на него напал неизвестный молодой человек. Он ударил потерпевшего по лицу, вырвал из рук мобильный телефон и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. Он признался в содеянном и рассказал, что хотел завладеть мобильным телефоном для его последующей продажи.

Возбуждено уголовное дело, передает "Ставропольская правда".