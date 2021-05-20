Житель Кабардино-Балкарии печатал фальшивые деньги на принтере

Кустарного фальшивомонетчика разоблачили полицейские в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

В пятницу 14 мая в ОМВД по Урванскому району обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов Нарткалы, которая заявила, что при пересчете дневной выручки нашла купюру номиналом 500 рублей, имеющую признаки подделки.

Эксперты установили, что банкнота фальшивая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили подозреваемого, которым оказался 24-летний житель села Черная Речка. В тот же день по ориентировке его задержали в Прохладном.

"При проведении обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли цветной лазерный принтер, краски и копию денежной купюры достоинством 500 рублей. Аналогичная купюра была обнаружена в автомашине "ВАЗ-21099", принадлежащей жителю села Черная Речка", - пояснили в полиции.

Подозреваемый признался, что напечатал поддельные банкноты на цветном принтере для дальнейшей реализации и сбыл пять таких купюр в тот же день в разных населенных пунктах Урванского и Чегемского районов, а также в селе Адиюх.

Фальшивомонетчик взят под домашний арест, открыто уголовное дело по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса РФ "Изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ".