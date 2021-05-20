Германия ведет диалог с США о завершении "Северного потока-2"

Правительство Германии ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока-2" и по связанным с этим темам. Об этом заявил вице-канцлер Олаф Шольц.

"Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора с США о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи. К этому относится транзит газа через Украину и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", - приводит слова Шольца РИА Новости.

Он отметил, что необходимо использовать этот момент для хорошей кооперации с Вашингтоном по комплексу вопросов.

"В США существует неправильное представление о том, чтобы мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германии, это неверно, и исправить этого неправильное представление было важной задачей правительства ФРГ", - сказал вице-канцлер.