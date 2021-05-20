Более 400 случаев британского штамма выявили в России

В России между майскими праздниками обнаружили более 400 случаев британского штамма COVID-19, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Между майскими праздниками в России обнаружено более 400 случаев британского штамма, 33 – южноафриканского штамма", - приводит слова Горелова РИА Новости.

Он также отметил, что в оперативном режиме следят за северо-западной мутацией, которая, по его словам, набирает значение.

Горелов подчеркнул, что основным моментом является создание российской платформы по анализу генома COVID-19.