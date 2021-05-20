Центр Тбилиси перекроют из-за Дня независимости Грузии

Движение транспорта в центре Тбилиси в ближайшие несколько дней ограничат из-за предстоящего 26 мая празднования Дня независимости Грузии, такое сообщение распространила мэрия столицы.

Так, доступ на площадь Свободы будет закрыт с 22 по 27 мая включительно, передает Sputnik Грузия.

Движение автомобильного транспорта будет разрешено до пандуса у моста Бараташвили и улицы Гудиашвили со стороны проспекта Руставели, полностью запрещено - по улицам Коте Апхази и Дадиани в направлении площади Свободы.

В сам день праздника с 07:00 движение на проспекте Руставели будет возможно до улицы Чантурия и запрещено от улиц Леси Украинки, Джорджадзе, Чичинадзе, 9 апреля, Пурцеладзе и Гудиашвили в направлении проспекта Руставели.

Соответствующие изменения будут внесены и в маршруты общественного транспорта.