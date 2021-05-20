На Москву надвигается дождь, гроза и сильный ветер

В Москве в четверг ожидается дождь и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.

Предупреждение действует с 16:00 до 21:00.

В связи с непогодой спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам в ведомстве советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.