Главная » Новости

Парламент Армении экстренно соберется обсудить заявление по делимитации границ

Парламент Армении экстренно соберется обсудить заявление по делимитации границ

Национальное собрание Армении сегодня вечером соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заседание инициировано оппозиционной фракцией "Просвещенная Армения", позже к ней присоединилась "Процветающая Армения".

Законодатели намерены обсудить заявление и.о премьер-министра Никола Пашиняна, который сообщил, что готов подписать новое трехстороннее заявление с Азербайджаном и Россиейю

Внеочередное заседание стартует в 18։00 (17:00 мск), по его итогам планируется принять заявление.

3215 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!