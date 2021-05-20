Парламент Армении экстренно соберется обсудить заявление по делимитации границ

Национальное собрание Армении сегодня вечером соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заседание инициировано оппозиционной фракцией "Просвещенная Армения", позже к ней присоединилась "Процветающая Армения".

Законодатели намерены обсудить заявление и.о премьер-министра Никола Пашиняна, который сообщил, что готов подписать новое трехстороннее заявление с Азербайджаном и Россиейю

Внеочередное заседание стартует в 18։00 (17:00 мск), по его итогам планируется принять заявление.