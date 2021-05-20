Зеленский намерен превзойти своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту главы государства, что у него еще есть время, чтобы воплотить задуманное в рамках первого срока.

"Рано и несправедливо говорить, потому что не прошло даже половины моей каденции. Я считаю, что мы много всего успеем, я считаю, что есть много обещаний и я не хочу, чтобы они остались в истории обещаниями", - цитирует украинского лидера РИА Новости.

По словам Зеленского, его желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества, и будет зависеть от процента тех вещей, которые он пообещал и сделал.

Помимо этого, он отметил, что хочет стать лучше своих предшественников на этом посту и выразил уверенность в том, что следующий президент превзойдет его.

Напомним, Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав 73,22% голосов. Его оппонент Петр Порошенко набрал 24,45%.