Возле монастыря в Рустави на человека напал волк

В окрестностях города Рустави волк покусал человека. Инцидент произошел в районе одного из православных монастырей.

Потерпевший обратился за помощью к врачам лишь через 2-3 дня после происшествия. В настоящее время врачи оценивают его состояние как серьезное.

По словам врача местной Центральной больницы Ираклия Джангулашвили, они обработали раны йодом, в перевязке необходимости не было. "Были и царапины от лап. Не знаю, почему он не обратился за помощью раньше", - цитирует его "Грузия Online".