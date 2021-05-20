Главная » Новости

Возле монастыря в Рустави на человека напал волк

Возле монастыря в Рустави на человека напал волк

В окрестностях города Рустави волк покусал человека. Инцидент произошел в районе одного из православных монастырей.

Потерпевший обратился за помощью к врачам лишь через 2-3 дня после происшествия. В настоящее время врачи оценивают его состояние как серьезное.

По словам врача местной Центральной больницы Ираклия Джангулашвили, они обработали раны йодом, в перевязке необходимости не было. "Были и царапины от лап. Не знаю, почему он не обратился за помощью раньше", - цитирует его "Грузия Online".

2660 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!