Возле монастыря в Рустави на человека напал волк
В окрестностях города Рустави волк покусал человека. Инцидент произошел в районе одного из православных монастырей.
Потерпевший обратился за помощью к врачам лишь через 2-3 дня после происшествия. В настоящее время врачи оценивают его состояние как серьезное.
По словам врача местной Центральной больницы Ираклия Джангулашвили, они обработали раны йодом, в перевязке необходимости не было. "Были и царапины от лап. Не знаю, почему он не обратился за помощью раньше", - цитирует его "Грузия Online".
Вестник Кавказа
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