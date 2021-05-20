В Москве не будет штрафов за безответственное отношение к здоровью

Власти Москвы не планируют вводить штрафы за безответственное отношение к личному здоровью, об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы, комментируя заявление вице-мэра Анастасии Раковой.

"Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров… Никаких планов о введении штрафов заявлено не было", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

В нем также подчеркивается, что руководство Москвы на протяжении нескольких лет системно развивает мотивацию граждан следить за здоровьем. Этому способствуют проект "Здоровая Москва", диагностические комплексы в центрах госуслуг, а также рекламная кампания, пропагандирующая здоровый образ жизни.

В пресс-службе добавили, что идея софинансирования может быть реализована, если состояние здоровья человека ухудшилось из-за того, что он на протяжении долгого времени не обращался к врачам.