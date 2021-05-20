В Махачкале на две недели отключат горячую воду

Часть Махачкалы на две недели останется без горячей воды. Об этом сообщает "Дагестанэнерго".

Согласно утвержденному графику, для проведения опрессовки и плановых ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях компании, с 31 мая по 14 июня в Махачкале будет прекращена подача горячего водоснабжения и тепловой энергии.

Отмечается, что без горячей воды останутся улицы Богатырева, Волгоградская, Гагарина, пр. Гамидова, Гайдара, И.Казака, Крылова, Олега Кошевого, Чернышевского, проспект Имама Шамиля.

Помимо этого, без теплоснабжения останутся школы № 17,27,39, Реабилитационный центр для детей, Детская больница № 1, Стоматологическая поликлиника № 1, Республиканская психотерапевтическая поликлиника, Республиканский детский пульмонологический центр.