"Газпром" не намерен обсуждать сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Российская компания "Газпром" не собирается обсуждать конкретные сроки завершения "Северного потока-2". Об этом сообщила заместитель председателя правления холдинга Елена Бурмистрова.

"Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", - сказала она.

Топ-менеджер также акцентировала внимание на том, что "Газпром" уверен в востребованности проекта и прикладывает все усилия для его реализации. "Хочу отметить, что группа "Газпром" и проектная компания защищают свои интересы всеми доступными юридическими способами. Мы всегда работаем в рамках применимого законодательства", - цитирует ее ТАСС.

Помимо этого, Бурмистрова подчеркнула, что "Газпром" сможет обеспечить дополнительный спрос на газ в Европе с вводом газопровода "Северный поток-2".

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 95%.