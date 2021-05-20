На Кубани мужчине грозит тюремный срок за разрушение памятника Ленину

Житель Краснодарского края подозревается в повреждении памятника Ленину, установленного в центре поселка Ахтырский Абинского района, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В вандализме обвиняют жителя Калининского района, который забрался на памятник и повредил часть лица и постамент.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ ("уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры"). Вандалу грозит до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что памятник Ленину в поселке Ахтырский Абинского района включен в список охраняемых объектов культурного наследия.