Опубликован рабочий текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по делимитации границ (ФОТО)

Армянские СМИ опубликовали полный текст рабочего варианта нового трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, часть которого накануне предал огласке экс-посол Микаел Минасян. Достоверность документа сегодня подтвердили в Ереване.

Напомним, согласно первому пункту, "в развитие усилий по укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе, предпринимаемых в соответствии с заявлениями лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, создается совместная Комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией".

Как следует из второго пункта, "правительства Азербайджанской Республики и Республики Армения до 31 мая 2021 года формируют национальные делегации в рамках Комиссии".

В соответствии с третьим пунктом, правительство РФ до 31 мая текущего года создает делегацию для "консультативного содействия в рамках Комиссии".

Четвертый пункт уточняет, что во главе делегаций встанут специальные полномочные представители, которые будут назначаться согласно национальному законодательству АР, РА и РФ.

Совместная Комиссия, гласит пятый пункт, до 30 июня нынешнего года соберется на первое заседание, по итогам которого будет сформирован список ключевых направлений и порядок работы. Кроме того, она утвердит состав экспертных групп, куда войдут должностные лица из компетентных органов власти и организаций.

Эти экспертные группы, говорится в пункте №6, в месячный срок после первого заседания Комиссии "представят перечень мероприятий в рамках своей компетенции".

Особо важен седьмой, заключительный пункт. Он звучит так: "Все вопросы, связанные с надлежащим выполнением настоящего Заявления и достижением целей работы Комиссии, будут решаться исключительно политико-дипломатическим путем, в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне".

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, диссонанс между совершенно нейтральным, техническим текстом рабочего варианта Заявлении о создании комиссии по делимитации границ и раздутой вокруг него истерией в армянском информационном поле показывает, насколько искусственно обострена в Армении проблема определения армяно-азербайджанских рубежей. "Микаел Минасян, получивший этот документ, очевидно, от своих людей в МИД Армении, намеренно закрасил часть текста черным, чтобы тем самым сыграть на негативных ожиданиях наиболее взвинченной части армянского общества и подыграть армянской оппозиции, создав повод для обвинений Никола Пашиняна в очередном акте преступного самоуправства. Теперь же, когда текст полностью открыт уже людьми самого Пашиняна, обнаружилось, что в закрашенных строках нет ничего, кроме определения сроков работы комиссии", - обратил внимание он.

"А это означает, что Минасян, зять одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Сержа Саргсяна, провел еще одну провокацию против Пашиняна: переговоры по созданию комиссии еще ведутся, хотя и нет сомнений в том, что под контролем России Армения подпишет Заявление, однако один из оппозиционеров, пользуясь связями в МИД РА, публикует его предварительную версию и создает интригу, поверх которой начинают разрастаться версии о готовности Еревана прекратить оккупацию тех небольших участков азербайджанской земли, которую армянские националисты считают бесспорной территорией Армении (несмотря на то, что карты говорят обратное). В таких условиях неудивительно, что Пашинян велел показать рабочий текст документа целиком, чтобы контратаковать противников, показав ложность их утверждений", - сказал Андрей Петров.

"Тем не менее, мы видим, что маховик антипашиняновской пропаганды ничуть не замедлился. Как только показали этот документ, оппозиция тут же начала писать, что есть второй, секретный, где указаны все эпизоды неизбежного возвращения Армении в собственные границы, включая вывод оккупационных сил из сел Газахского района и из азербайджанских эксклавов. Митинг, инициированный нацистами из "Сасна црер", отменять не стали, напротив, перенесли с пятницы на сегодня. Про ситуацию вокруг Гарагеля практически забыли, направив все внимание на протесты против работы правительства Никола Пашиняна. То есть налицо еще одна спланированная и осуществленная политическая атака на пашиняновский режим в рамках парламентской избирательной кампании. Оппозиция использует все поводы для того, чтобы ослабить позиции "Гражданского договора", и естественный процесс делимитации границы с Азербайджаном превращен ею в еще один инструмент компрометации", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".