Главная » Новости

Российский специалист возглавит армянский "Алашкерт"

Российский специалист возглавит армянский &quot;Алашкерт&quot;

Известный футбольный тренер Александр Григорян станет главным тренером футбольного клуба "Алашкерт", сообщает Sport 24.

"В скором времени он сменит Абраама Хашманяна на посту главного тренера "Алашкерта". Григорян сегодня уже успел провести тренировку с новым клубом", - пишет портал.

Григорян известен по работе с "Нижним Новгородом", "Анжи", "Тамбовом", "Химки". В 2000-е он добивался крупных успехов с женскими футбольными командами.

5775 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!