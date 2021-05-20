Российский специалист возглавит армянский "Алашкерт"

Известный футбольный тренер Александр Григорян станет главным тренером футбольного клуба "Алашкерт", сообщает Sport 24.

"В скором времени он сменит Абраама Хашманяна на посту главного тренера "Алашкерта". Григорян сегодня уже успел провести тренировку с новым клубом", - пишет портал.

Григорян известен по работе с "Нижним Новгородом", "Анжи", "Тамбовом", "Химки". В 2000-е он добивался крупных успехов с женскими футбольными командами.