В результате ДТП в Ереване погиб один человек

В Ереване автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Раффи и Андраника. Водитель не скрылся с места происшествия, позвонил в "Скорую помощь" и помог перевезти пострадавшего в медицинский центр. Однако врачи не смогли его спасти.

На место происшествия прибыли полиция и следователи. Пока сотрудники осматривали место происшествия, состояние водителя резко ухудшилось, и его госпитализировали.

В настоящее время ведутся работы по установлению личности умершего.