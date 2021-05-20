Меркель: Байден сделал шаг навстречу Германии по "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что позиция США по проекту "Северный поток-2" приблизилась к позиции ФРГ.

"Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды", - сказала Меркель.

При этом она не стала уточнять, какой именно шаг имеет в виду, передает РИА Новости.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 95%.