Главная » Новости

Грузия получит миллион доз Pfizer

Грузия получит миллион доз Pfizer

Pfizer выделит Грузии миллион доз препаратов от COVID-19, сообщает фармацевтическая компания.

Отмечается, что переговоры с грузинским правительством уже завершены, и стороны переходят на этап оформления соглашения.

"Переговоры с правительством Грузии о поставках одного миллиона доз вакцины BNT162b2 против SARS-CoV2 завершены. Компания переходит на этап оформления соглашения с правительством Грузии", – говорится в заявлении Pfizer.

Стоит добавить, что компания не уточнила сроки поставки препаратов.

Напомним, что председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна получит миллион доз Pfizer летом.

3675 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!