Грузия получит миллион доз Pfizer

Pfizer выделит Грузии миллион доз препаратов от COVID-19, сообщает фармацевтическая компания.

Отмечается, что переговоры с грузинским правительством уже завершены, и стороны переходят на этап оформления соглашения.

"Переговоры с правительством Грузии о поставках одного миллиона доз вакцины BNT162b2 против SARS-CoV2 завершены. Компания переходит на этап оформления соглашения с правительством Грузии", – говорится в заявлении Pfizer.

Стоит добавить, что компания не уточнила сроки поставки препаратов.

Напомним, что председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна получит миллион доз Pfizer летом.