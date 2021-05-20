Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2021" представляет Самира Эфенди (Efendi) с песней Mata Hari. Песня для конкурса была выбрана среди 229 композиций. Она написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Уэлом, Луком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. "Евровидение-2021" проходит в Роттердаме (Нидерланды). Финал конкурса состоится 22 мая. В прошлом году Самира Эфенди должна была выступать на конкурсе, но мероприятие отменили из-за пандемии.