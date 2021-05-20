Мишустин и Асадов провели переговоры в Москве

Встреча между премьер-министрами России и Азербайджана Михаилом Мишустиным и Али Асадовым с участием делегаций прошла в Москве в Доме правительства .

В ее повестку вошли вопросы сотрудничества между РФ и АР в области экономики, сельского хозяйства, таможни, связи, высоких технологий и других.

В ходе встречи Мишустин отметил, что заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, подписанные после завершения Второй Карабахской войны, "открыли возможности для более комплексного развития региона". "Я убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного Кавказа", - подчеркнул российский премьер.

Он также обратил внимание, что Москва и Баку совместно борются с распространением коронавируса: так, Россия оперативно передала Азербайджану тест-системы, в АР из РФ направлялись бригады медицинских специалистов, в мае Азербайджан получил первую партию вакцины "Спутник V". "Мы готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины, оказывать содействие в налаживании этого производства. Уверен, что это позволит организовать вакцинацию в самые сжатые сроки", - цитирует Мишустина "Интерфакс-Азербайджан".

Глава правительства РФ заявил об активном развитии торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана. "В 2020 году в непростых условиях, когда был коронавирус, мы не допустили существенного сокращения взаимного товарооборота", - пояснил он, добавив, что с января по март 2021 года удалось нарастить товарооборот почти на 3,5%, что составляет порядка $680 млн.

Али Асадов пригласил российского коллегу с официальным визитом в Азербайджан. "Уверен, что ваш визит, в любое удобное для вас время, внесет огромный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений", - заявил азербайджанский политик.

Премьер-министр АР также отметил, что Баку высоко оценивает роль, сыгранную Москвой во время 44-дневной войны. "Высоко оцениваем и полностью привержены выполнению тех обязательств, которые отмечены в заявлении от 9 ноября между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении", - указал он, заверив, что азербайджанская сторона продолжит выполнять все обязательства трехстороннего соглашения.

По итогам встречи состоялось подписание двусторонних документов. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли подписали протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений. Минцифры России и министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и информационных технологий. Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ и Агентство интеллектуальной собственности АР подписали меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между азербайджанским институтом стандартизации юридического лица публичного права (Азстанд) и Российским экспортным центром (РЭЦ); протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров в электронном виде; соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии.