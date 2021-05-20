Чимаев назвал Федора Емельяненко "хорошим парнем"

Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев поделился своим отношением к российскому тяжеловесу Федору Емельяненко.

"Я за Федором смотрел. Он легендарный боец, в то время никто его не побеждал. Я помню, как с отцом смотрел, как он в новогоднюю ночь дрался с японцем, олимпийским чемпионом по дзюдо. Я ждал этой бой и смотрел", - сказал Чимаев в интервью ютюб-каналу UFC Russia.

Стоит отметить, что боец назвал Федора Емельяененко достойным и порядочным мужиком, а также хорошим парнем.