Вакцинацию от коронавируса внесут в российский календарь прививок

Кабмин РФ предлагает внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, вакцинацию необходимо проводить до тех пор, пока у россиян не сформируется коллективный иммунитет.

"Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок", - цитирует Мишустина RT.

Премьер добавил, что для этого потребуется дополнительное финансирование, в частности, в 2021 году на эту цель будет направлено более 26 млрд рублей.