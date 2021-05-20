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Вакцинацию от коронавируса внесут в российский календарь прививок

Вакцинацию от коронавируса внесут в российский календарь прививок

Кабмин РФ предлагает внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, вакцинацию необходимо проводить до тех пор, пока у россиян не сформируется коллективный иммунитет.

"Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок", - цитирует Мишустина RT.

Премьер добавил, что для этого потребуется дополнительное финансирование, в частности, в 2021 году на эту цель будет направлено более 26 млрд рублей.

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Вестник Кавказа

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