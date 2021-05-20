Москва эвакуирует из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ

Россия эвакуирует из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - сказано в документе.

МИД, СВР и МЧС поручено определить точные сроки и формат эвакуации. Доставку людей в Москву должно обеспечить МЧС по согласованию с МИД.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.