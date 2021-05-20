Задержанные студенты в Москве обсуждали нападение на школу

Московская полиция задержала студентов, которые обсуждали в автобусе нападение на одну из школ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время молодые люди задержаны. По их словам, при разговоре между собой они шутили", - сказал собеседник. По данному факту полиция начала проверку.

Ранее правоохранители разыскивали двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из московских школ. Разговор услышал подросток.