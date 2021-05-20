Инспектор ДПС предотвратил гибель людей в ДТП в Джизакской области

Гибель людей сумел предотвратить инспектор ДПС на трассе в Джизакской области, об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

Поздно вечером 17 мая у грузовика Howo во время движения сломались тормоза. Многотонная неуправляемая машина неслась на высокой скорости, угрожая жизням другим участникам дорожного движения.

Инспектор ДПС, дежуривший в этом районе, успел вовремя заметить неладное. На служебной машине он обогнал фуру с сигналом, предупреждающим других водителей съехать на обочину. В результате под ударом оказались всего четыре автомобиля, не успевшие свернуть.

Травмы получили восемь жителей Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областей, их госпитализировали в Джизакский филиал Республиканского научного центра скорой медпомощи, передает Sputnik Узбекистан.