Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты по встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским ведутся.

"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны - мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", - приводит слова Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, это "гипотетические наброски по гипотетической встрече".

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о начале переговоров с российской стороной по вопросу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России", — сказал Зеленский.