Что хочет Эрдоган сказать миру о Кипре?

Через два месяца, 20 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится на Кипр, точнее на ее турецкую часть. Накануне он сказал, что готовится сделать оттуда обращение ко всему миру. Что важного собирается Эрдоган сообщить миру, "Вестник Кавказа" спросил у тюркологов.

Визит в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) высшие турецкие чины совершают ежегодно 20 июля. В этот день в 1974 году турецкая армия вошла на северную часть острова. Проживающие там турки не хотели присоединения острова к Греции, как того желали власти в Афинах, поэтому Анкара применила силу.

До поездки Эрдогана еще есть два месяца, но турецкий президент уже заставил политических аналитиков задуматься, заявив, что его обращение из Северной Никосии касается не только разделенного между греками и турками острова, но и всего мира.

Доктор исторических наук и приглашенный профессор в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Мехмет Перинчек полагает, что турецкий лидер будет призывать страны-партнеры признать независимость Северного Кипра.

"Присоединение Северного Кипра к Турции не на повестке дня, такого плана у Анкары пока нет. Сейчас Анкара будет стараться призывать другие страны - Россию, Иран, своих потенциальных партнеров и союзников - признать Турецкую Республику Северного Кипра", - сказал он.

Историк обратил внимание на то, что в Средиземном море против Турции сформировалась большая коалиция в составе США, Франции, Греции, Кипра и ОАЭ. Они проводят военные учения, чтобы лишить Турцию возможности добывать газ и, в целом, заблокировать ее свободу действий в регионе. Анкара сопротивляется проникновению атлантических держав в Евразию.

"Турция стоит у ворот Евразии. Следует подчеркнуть, что Турция сопротивляется в Восточном Средиземном море и по кипрскому вопросу не только ради своих национальных интересов, но и во имя безопасности и стабилизации всего евразийского пространства. США окружает Турцию в Восточном Средиземном море и угрожает России. У Вашингтона есть стратегия, нацеленная против России и Турции в Черном и Средиземном морях", — говорит он,

Поэтому Перинчек считает, что у Анкары и Москвы есть общий интерес в сдерживании Вашингтона, который пытается взять их в осаду.

"Москва, и Анкара нуждаются в совместных действиях для препятствования этой угрозе. Восточное Средиземное море и Черное море стали частью единого фронта, на котором ведется геополитическая конфронтация. Поляризация в регионе наблюдается не только между Турцией и Грецией, но и между Россией и Украиной. Для атлантического лагеря Греция и Украина – не более, чем пешки. Поэтому Москва и Россия должны рассматривать кипрский, крымский, восточно-средиземноморский и черноморский вопрос вместе, и они должны найти общий язык. Если Россия решит признать Северный Кипр, тогда Турция может признать Крым как часть РФ", - отметил историк.

У главного редактора "МК Турция", автора телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшара Ниязбаева есть две версии относительно того, что Эрдоган скажет 20 июля. Первое - необходимость поддержки независимости Палестины, второе - статус Северного Кипра.

"Президент Эрдоган создал интригу. А значит, он скажет нечто важное. Учитывая, что он предупредил, что это касается не только Турции, но и всего мира, на ум приходят мысли, в первую очередь, о статусе турецкой части Кипра и о Палестине. Но также возможная находка природных ресурсов у берегов Кипра, хотя это не совсем тянет на "интерес всего мира". Поэтому остаются две темы Палестина и Кипр", - сказал он.

Что касается самого Северного Кипра, то эксперт не исключает присоединения части острова к Турции: "Сможет ли Эрдоган объявить о присоединении Северного Кипра к Турции? Все может быть. Но готова ли будет Анкара столкнуться с реакцией, с санкциями, с давлением мирового сообщества сейчас, когда страна пытается выйти из затяжного экономического кризиса? Это главные вопросы, которые оставляют загадкой планы Эрдогана".

Напомним, в ноябре 2020 года при посещении Северного Кипра Эрдоган заявил, что решение конфликта между турками и греками возможно на основе принципа двух государств. "На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства", - сказал тогда политик.