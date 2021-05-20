ДТП двух иномарок в Алматинской области унесло жизнь женщины

В Талгарском районе Алматинской области Казахстана произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Espero и Mitsubishi Galant. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Авария случилась автодороге Жалгамыс-Тонкерис накануне примерно в 22:00.

Согласно предварительной информации, водитель Daewoo Espero выехал на полосу встречного движения и въехал в Mitsubishi Galant.

В результате лобового столкновения погибла 30-летняя пассажирка Daewoo. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее четырехлетнюю дочь с различными травмами госпитализировали в Алматинскую региональную клиническую больницу.

По факту ДТП ведется досудебное расследование, передает "Sputnik Казахстан".