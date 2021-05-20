Массовой депортации трудовых мигрантов из РФ не будет

Депортация миллиона нелегальных мигрантов из России, о которой предупреждал месяц назад замглавы МВД РФ Александр Горовой, скорее всего, не состоится. Слова замминистра оказалось в большей степени способом стимулировать нелегалов встать на миграционный учет, чем объявлением о действительной высылке сотен тысяч иностранцев за пределы России. Об этом можно судить по сегодняшнему сообщению МВД о намерении продлить пребывание в РФ мигрантов без регистрации.

Как заявили в пресс-центре ведомства, МВД может продлить пребывание на территории России незаконным мигрантам в том случае, если в связи с пандемией коронавируса будет отсутствовать транспортное сообщение с их странами. Граждане из этих стран будут иметь 90 дней на постановку на миграционный учет.

Для урегулирования правового положения в стране им следует обратиться с "мотивированным заявлением в произвольной форме" в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания, "где может быть рассмотрен вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней".

При этом за все время пандемии из России было депортировано всего 450 иностранных граждан. Еще 550 тыс мигрантов уехали самостоятельно, их отъезд был организован МВД РФ во взаимодействии с компетентными органами других государств.

В беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" эксперты Александр Сафонов и Юлия Флоринская подчеркнули, что массовая депортация трудовых мигрантов принесет российской экономике одни проблемы, и потому стоит ожидать, что государство постарается избежать этого шага и создать условия для легализации как можно большего числа гастарбайтеров.

Так, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов выразил уверенность в том, что депортации порядка миллиона человек, о которой месяц назад предупреждал замглавы МВД Александр Горовой, не произойдет. "Скорее всего, МВД попытается решить эту ситуацию тем, что просто продлит сроки оформления патентов. Все понимают, что люди любят откладывать на потом, а если все придут на регистрацию в последние месяцы, то даже технически настолько большое количество людей принять и легализовать за очень короткий период времени невозможно", - прежде всего отметил он.

"Скорее всего, определенное количество мигрантов все же будет депортировано, возможно, даже значительное, но речь точно не будет идти о масштабах в миллион человек. Дело в том, что такая депортация мгновенно приведет к потере трудовых ресурсов и замедлению либо остановке деятельности крупного и среднего бизнеса. Понятно, что МВД надоело наблюдать за тем, как мигранты пользовались пандемией, чтобы не оформляли трудовые отношения, но вывозить из страны миллион рабочих никто не будет", - заверил Александр Сафонов.

Ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская, в свою очередь, отметила, что не все мигранты, которые входят в озвученный Горовым миллион, являются трудовыми. "Миллион, о котором Горовой говорил еще в апреле – это в целом мигранты, не имевшие на тот момент оснований для миграционного учета, либо не продлившие его, не имевшие легализационных документов. Сколько из них здесь работали, неизвестно", - указала она.

"В условиях, когда по-прежнему границы России полузакрыты, а при этом постоянно говорится о нехватке работников на производстве, такая мера как массовая депортация трудовых мигрантов ничего, кроме вреда, принести не может. К сожалению, МВД, разрабатывая правоприменение в этой области, интересовалось прежде всего контролем за мигрантами, а интересами экономики оно не занималось, поскольку это не их зона ответственности", - заключила Юлия Флоринская.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что с марта 2020 года из России по окончании срока пребывания не выехало примерно 1,6 млн мигрантов, а принятые меры позволили урегулировать правовой статус лишь около 400 тыс человек из их числа.

За продлением срока действия виз обратились свыше 134 тыс человек из них с мотивированным заявлением в связи с принятием мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции - около 7 тыс человек, за оформлением транзитных виз - более 4 тыс. Кроме того, с заявлением о предоставлении временного убежища обратились более 4,2 тыс человек, за продлением срока временного пребывания - около 2,5 млн, с заявлением о получении разрешения на работу - свыше 65,5 тыс, с заявлением о получении патента - более 1 млн, - добавили в ведомстве.

Напомним, в апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, разрешающий всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях, однако действие указа заканчивается 15 июня этого года.