МИД Азербайджана обеспокоен ростом ксенофобии в Армении

В последнее время в Армении наблюдается существенный рост нетерпимости и ксенофобии, причем не только против Азербайджана, но и в отношении любой нации или группы, высказывающей иное мнение. Об этом заявила руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Дипломат констатировала, что в Армении поклоняются людям, сотрудничавшим с нацистами, возводят в герои международных террористов, а недавно вандализму подвергся памятник Махатме Ганди - всемирно известному стороннику мира и терпимости - в Ереване.

Лейла Абдуллаева подчеркнула, что подобные тенденции несут экстремистский характер, они опасны и должны незамедлительно пресекаться, для чего требуется объяснить Армении, что ей необходимо отказаться от токсичной идеи "национального превосходства и расширения территорий". Взамен Армения должна прекратить нарушать международное право и начать использовать его ключевые принципы как основу для нормализации отношений с соседними странами, отметила она. Только тогда Армения получит возможность пользоваться преимуществами добрососедских отношений и регионального сотрудничества, подчеркнула дипломат.

"Азербайджан, со своей стороны, остается приверженным миру, безопасности, региональному развитию и сотрудничеству на основе суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ", - указала представитель МИД.