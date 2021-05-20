Ставрополье будет укреплять сотрудничество с американской Айовой

Ставропольский край и американский штат Айова планируют сотрудничать в ряде областей, - сообщили сегодня в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"Ставрополье и Айова договорились о сотрудничестве в научной, культурной и экономической областях. Американская сторона отметила, что Ставрополье и Айову связывают давние культурные, научные и экономические связи. Столица штата, Де-Мойн, является городом-побратимом Ставрополя. Особенно актуально взаимодействие научных сообществ в аграрной сфере, поскольку оба региона являются развитыми сельскохозяйственными центрами", - передает "Это Кавказ".

Власти штата также готовы участвовать в выставочных и культурных мероприятиях края.