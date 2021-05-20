Коронавирус нашли у 9 232 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 232 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 232 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1330 (14,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 312, в Санкт-Петербурге - 791, в Московской области - 727. В Краснодарском крае - 93 случая, в Ставропольском крае - 65, в Крыму - 89, в Дагестане - 34, в Кабардино-Балкарии - 17, в Чечне - 10, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 11, в Ингушетии - 12.

Суточный прирост составил 0,19%, общее число инфицированных в России достигло 4 974 908 человек.

Выписаны за сутки 9 983 человек, за весь период - 4 591 770 человек.

Умерли за сутки 396 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 117 361 человек.