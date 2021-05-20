Большинство россиян высказались против обязательной вакцинации от COVID-19

Две трети россиян, 66%, высказались против обязательной вакцинации от нового коронавируса COVID-19, поддержал ее лишь каждый пятый опрошенный, - говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

"Две трети россиян не одобряют подобную инициативу. ...Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) - 19%", - говорится в исследовании, передает РИА Новости.

При этом сторонников обязательной вакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. Не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% женщин и 64% мужчин.

Поддерживают идею вакцинации большей частью граждане старше 45 лет и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей, по 25%, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российские власти в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения могут ввести обязательную вакцинацию для граждан.