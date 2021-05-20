Иран заявил об отмене западных санкций

Представители Запада, принимавшие участие в переговорах в Вене, выразили готовность отменить основные санкции против Ирана, сообщил сегодня президент Исламской Республики Хасан Рухани, комментируя ход переговоров по возвращению СВПД.

"Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения. Представители Запада согласились отменить главные санкции - по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана", - цитирует политика агентство Fars.

Рухани добавили, что в данный момент дискуссии ведутся по ряду "незначительных моментов".

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева, Рухани может преувеличивать тот прогресс, которого к настоящему времени достигли стороны на переговорах в Вене.

"По крайней мере, основа договоренностей уже есть, однако президент Ирана, возможно, опережает события. Понятно, почему он это делает: ему нужно успокоить общественное мнение в стране, тем более в виду идущей президентской кампании и сложностей с поддержкой нынешнего правительства. Доверять его словам вполне можно, но помня, что в Иране порой иначе расставляют акценты в том, о чем договорились с Западом", - сказала она.

"Насколько полно будут сниматься западные санкции против нефти, страхования и Центробанка, будет понятно только после того, как об этом объявят сами США и ЕС. Что сейчас можно точно констатировать – это что документ уже выработан, определенные договоренности заключены. Но Рухани может озвучивать моменты, которые в итоговом соглашении не найдут отражения. Напомню, что даже в случае с СВПД его трактовка в прессе Ирана, его персидский перевод и английский оригинальный текст имели разночтения", - обратила внимание старший научный сотрудник ИВ РАН

При этом вполне ясны те ответные шаги, на которые должен был согласиться Иран ради отмены этих санкций. "Это, в том числе, такие шаги, как сокращение уровня обогащения урана и отказ от увеличения количества центрифуг, то есть возвращение к тем обязательствам по СВПД, которые Иран прекратил выполнять после введения американских санкций", - сообщила Елена Дунаева.

"Скорее всего, пока западные государства не получат от Ирана подтверждения о том, что он вернется к исходному положению согласно СВПД с точки зрения ядерных обязательств, которые он взял на себя в 2015 году, в полном объеме снятия с него санкций не будет. Если же все будут выполнять свои обязательства, то в итоге страны-участницы сделки вернутся в исходное положение, существовавшее до ввода США антииранских санкций", - заключила она.

Напомним, накануне президент ИРИ заявил, что переговоры в Вене завершатся победой его страны. Замглавы МИД Аббас Аракчи, в свою очередь, указал, что участники переговоров о возвращении Ирана и США к выполнению СВПД уже согласовали основную часть соответствующего документа.