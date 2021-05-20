Главстройэкспертиза одобрила строительство дороги в обход Гудермеса

Главстройэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство обхода чеченского Гудермеса, который планируется возвести до конца 2023 года.

"Проектом предусмотрены оптимизация транспортной развязки в начале этапа на пересечении с территориальной дорогой Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт и подъездом к селу Ахмат-Юрт, устройство транспортной развязки на пересечении с территориальной дорогой Согунты - Кошкельды и потребовавшийся в связи с этим перенос примыкания обхода к автомобильной дороге Р-217 "Кавказ", - говорится в сообщении пресс-службы Главстройэкспертизы.

"На участке построят семь мостовых сооружений, пункт управления обеспечения транспортной безопасности, пункты досмотра, трансформаторные подстанции и другие объекты, а также установят технические средства организации дорожного движения", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Возведение объездной дороги в обход Гудермеса позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и снизить аварийность на ней. Строительство объекта идет в три этапа, сейчас завершается возведение последнего участка протяженностью 8895 м.