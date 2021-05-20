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Главстройэкспертиза одобрила строительство дороги в обход Гудермеса

Фото федерального дорожного агентства Минтранса Россиии
Фото федерального дорожного агентства Минтранса Россиии

Главстройэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство обхода чеченского Гудермеса, который планируется возвести до конца 2023 года.

"Проектом предусмотрены оптимизация транспортной развязки в начале этапа на пересечении с территориальной дорогой Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт и подъездом к селу Ахмат-Юрт, устройство транспортной развязки на пересечении с территориальной дорогой Согунты - Кошкельды и потребовавшийся в связи с этим перенос примыкания обхода к автомобильной дороге Р-217 "Кавказ", - говорится в сообщении пресс-службы Главстройэкспертизы.

"На участке построят семь мостовых сооружений, пункт управления обеспечения транспортной безопасности, пункты досмотра, трансформаторные подстанции и другие объекты, а также установят технические средства организации дорожного движения", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Возведение объездной дороги в обход Гудермеса позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и снизить аварийность на ней. Строительство объекта идет в три этапа, сейчас завершается возведение последнего участка протяженностью 8895 м.

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Вестник Кавказа

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