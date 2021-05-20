Власти Москвы: необходимо штрафовать тех, кто не следит за здоровьем

Люди, систематически не следящие за собственным здоровьем, должны нести за это материальную ответственность, такое мнение выразила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе выступления на "Московском онкологическом форуме".

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести", - цитирует ее "Интерфакс".

Чиновница пояснила, что власти намерены работать над тем, чтобы люди, не желающие заниматься своим здоровьем, имели "определенные обязательства". По словам Раковой, это может быть необходимо, чтобы обезопасить добросовестных людей.