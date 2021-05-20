Чемпионат Азербайджана по футболу завершился драматической развязкой

Футбольный клуб "Нефтчи" завоевал титул чемпиона Азербайджана в сезоне 2020/21, обыграв в последнем туре "Карабах" с минимальным счетом 1:0.

Перед очной встречей "Нефтчи" с 56 очками располагался на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Карабаха" на одно очко.

Для победы в чемпионате гостям было достаточно сыграть вничью. Почти весь матч на табло горели нули, однако в компенсированное время болгарский нападающий хозяев Ахмед Ахмедов отправил мяч в сетку ворот гостей, принеся своей команде победу.

Таким образом, прервалась серия "Карабаха" из семи чемпионских титулов подряд. "Нефтчи" стал чемпионом Азербайджана в рекордный девятый раз. У "Карабаха" 8 титулов.