На Кубани рухнул мост через Большую Лабу

В кубанском селе Гофицкое Лабинского района обрушился мост через реку Большая Лаба, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Часть моста рухнула накануне поздно вечером. На место происшествия для ликвидации последствий случившегося выехала оперативная группа, - передает "АиФ-Юг".

Рухнувший мост соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую, - добавили в муниципалитете.

Причины обрушения, а также данные о жертвах и пострадавших не сообщаются.