На Кубани рухнул мост через Большую Лабу
В кубанском селе Гофицкое Лабинского района обрушился мост через реку Большая Лаба, - сообщает пресс-служба муниципалитета.
Часть моста рухнула накануне поздно вечером. На место происшествия для ликвидации последствий случившегося выехала оперативная группа, - передает "АиФ-Юг".
Рухнувший мост соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую, - добавили в муниципалитете.
Причины обрушения, а также данные о жертвах и пострадавших не сообщаются.
Вестник Кавказа
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