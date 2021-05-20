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На Кубани рухнул мост через Большую Лабу

На Кубани рухнул мост через Большую Лабу

В кубанском селе Гофицкое Лабинского района обрушился мост через реку Большая Лаба, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Часть моста рухнула накануне поздно вечером. На место происшествия для ликвидации последствий случившегося выехала оперативная группа, - передает "АиФ-Юг". 

Рухнувший мост соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую, - добавили в муниципалитете. 

Причины обрушения, а также данные о жертвах и пострадавших не сообщаются.

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Вестник Кавказа

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