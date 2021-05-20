Гарибашвили поздравил школьных выпускников

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил в своем Facebook всех выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов.

"Сегодня в школах Грузии прозвенит последний звонок. Поздравляю всех с окончанием учебы и от всего сердца желаю успехов на вашем жизненном пути, когда вы будете делать первые шаги", – написал Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что государство сделает все для спокойной и счастливой жизни молодежи, а также возможности развиваться.

"Я уверен, что вы и в будущем будете использовать всю вашу энергию на учебу и развитие, и своими знаниями и профессионализмом в разных сферах верно служить родине, заботиться о лучшем будущем нашей страны. Еще раз поздравляю всех! Мы гордимся вами и желаем вам в будущем больших побед, успехов и достижений", – добавил Гарибашвили.

В заключении премьер-министр поблагодарил всех учителей за труд.

Стоит отметить, что последний звонок в Грузии прозвенит для 38 650 выпускников.