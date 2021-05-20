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Поддельные антисептики изготавливали преступники в Грузии

Поддельные антисептики изготавливали преступники в Грузии

Следственная служба Минфина Грузии обнаружила факт подделки дезинфицирующих средств. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что руководитель одной из разоблаченных компаний в подвале дома устроил кустарный цех, где антисептики систематически изготавливались, разливались и продавались в контейнерах разной емкости.

"По данным химических экспертиз, дезинфицирующие средства были низкого качества и не содержали веществ, указанных на этикетках", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

По решению суда были осуществлены контрольные закупки, прошел обыск, в результате которого удалось изъять большое количество поддельных дезинфицирующих средств.

Идет следствие по статье "Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированных вещей". Задержанным грозит до трех лет тюрьмы.

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Вестник Кавказа

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