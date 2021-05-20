Меняйло поручил проверить строительство мусоросортировочного комплекса

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил приостановить строительство мусоросортировочного комплекса во Владикавказе.

"Официально приостанавливаем реализацию проекта, пока не разберемся, на каких условиях для республики он реализуется. Да, должно быть выгодно инвестору, но должны быть соблюдены выгодные условия и для республики", - заявил Меняйло на заседании правительства региона, цитирует его "Это Кавказ".

Мусоросортировочный комплекс во Владикавказе возводит компания "Эра", в перспективе предприятие будет перерабатывать до 300 т мусора в год. Стоимость инвестпроекта превышает 500 млн рублей.