Генсек "Процветающей Армении" ушла из партии из-за новой комиссии Азербайджан-Армения

Депутат от оппозиционной партии "Процветающая Армении" Наира Зограбян слагает полномочия ее генерального секретаря и не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах по пропорциональному списку партии. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Оппозиционер отметила, что сегодня запущен в оборот "опасный" документ, который, по ее мнению, станет для Армении новым "9 ноября", то есть "катастрофой", которую, считает Зограбян, необходимо предотвратить.

По всей видимости, она имеет в виду опубликованный накануне экс-послом Микаелом Минасяном рабочий документ о создании Азербайджаном и Арменией совместной комиссии по делимитации госграницы. Его подлинность сегодня подтвердил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"У меня есть несколько предложений (по дальнейшей деятельности), которые будут обсуждены с моими друзьями и близкими до принятия окончательного решения", - цитирует Зограбян Sputnik Армения.

Политик добавила, что не будет давать комментариев журналистам относительно своего выхода из партии.