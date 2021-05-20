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Верховная Рада Украины назначила нового главу Минздрава страны

Верховная Рада Украины назначила нового главу Минздрава страны

Парламент Украины на сегодняшнем заседании по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко главой министерства здравоохранения: решение поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не завершилась, и она не последняя. Биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы нашего министерства. Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий", - пообещал парламентариям Ляшко, передает РИА Новости.

Ляшко в 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца. С февраля 2020 года он занимал должность главного санитарно-эпидемиологического врача Украины, заместителя министра здравоохранения.

Напомним, два дня назад Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы Минздрава Максима Степанова, возглавлявшего ведомство больше года.

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Вестник Кавказа

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