Верховная Рада Украины назначила нового главу Минздрава страны

Парламент Украины на сегодняшнем заседании по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко главой министерства здравоохранения: решение поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не завершилась, и она не последняя. Биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы нашего министерства. Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий", - пообещал парламентариям Ляшко, передает РИА Новости.

Ляшко в 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца. С февраля 2020 года он занимал должность главного санитарно-эпидемиологического врача Украины, заместителя министра здравоохранения.

Напомним, два дня назад Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы Минздрава Максима Степанова, возглавлявшего ведомство больше года.