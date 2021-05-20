Турецкие спецслужбы задержали 18 подозреваемых в терроризме - СМИ

Силы безопасности Турции задержали 18 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", - сообщил турецкий телеканал TRT.

Отдел по борьбе с терроризмом Управления безопасности Стамбула провел одновременные рейды по 20 адресам в 10 районах города. В ходе обысков изъято большое количество документации террористической организации, а также данные на электронных носителях, - передает ТАСС.

Подозреваемые занимались подготовкой терактов, они уже доставлены в управление для допроса.

Национальность подозреваемых в сообщении не указывается.