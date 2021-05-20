В Таджикистане откроются новые казахстанские вузы

Во дворце нации в столице Таджикистана проходит официальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, - передает пресс-служба главы Таджикистана.

Лидеры двух стран уже обсудили вопросы развития политико-дипломатических, межпарламентских, торгово-экономических, научно-технических, культурно-гуманитарных отношений, а также договорились об увеличении количества квот на обучение таджикских студентов в вузах Казахстана. Кроме того, планируется открытие высших учебных заведений Казахстана в Таджикистане", – сообщили в пресс-службе, передает Sputnik Казахстан.

Также стороны обсудили сотрудничество в сферах науки и образования, культуры и искусства как важного условия сохранения добрых исторических связей между двумя народами, - говорится в сообщении.